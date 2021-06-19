廣東省昨（18日）新增6例新冠肺炎本土確診病例，當中廣州報告2例，深圳報告2例，佛山報告1例，東莞報告1例。目前確診在院治療有222例。

深圳2例本土確診病例中，據深圳衛健委通報，患者分別為35歲男子蕭某及21歲女子朱某。其中，蕭某為南山區後海航天科技廣場A座某公司員工，居住在東莞市南城區百悅尚城。他前晚（17日）到北京大學深圳醫院發燒門診就診並留院觀察，核酸檢測初篩陽性，翌日經市疾控中心覆核為陽性，隨即轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，診斷為普通型的病例。蕭某的活動軌跡為機場交通中心、龍華瀅水山莊一期及附近金牛潮汕牛肉火鍋店等，目前184名密切接觸者均已納入集中隔離觀察。而其妻子李某亦於昨日在東莞市確診。

朱某則是深圳寶安國際機場某餐廳服務生，居住在寶安區福永下十圍商住街71號新藍天公寓。她本月15日在重點人群排查中核酸檢測結果為陰性，前日再次核酸檢測初篩陽性，至昨日市疾控中心覆核亦為陽性，隨即轉送至市第三人民醫院應急院區隔離治療，診斷為輕型的病例。經市疾控中心新冠病毒基因測序，朱某攜帶的病毒與CA868國際航班輸入的3例陽性病例，以及本月14日報告的確診病例姜某完全同源，均為Delta變異株（B.1.617.2）。