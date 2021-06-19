國民黨立委手持白菊花，從立法院步行至總統府向疫情喪生者致哀，並向蔡政府表達抗議。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委在立法院議場內擺出518束白菊花，以及「來不及說再見 只因等不到疫苗」標語，向蔡政府表達抗議。（圖／取自許淑華臉書）

本土疫情持續擴大，台灣陷入疫苗荒，更有數十位長者接種AZ疫苗後猝死。國民黨立委許淑華表示，看到518人因苦等不到疫苗而喪生，而民進黨更挾人數優勢在立法院擋下採購充足的疫苗、「3+11」會議紀錄公開、EUA審查過程需公開直播、衛福部重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格等7大案，她深感痛心。此文獲得7700人按讚，不少網友留言大表憤怒。

國民黨18日動員黨籍立委手持共518束白菊花，步行至總統府為疫情喪生的518位國人同胞致哀，並向蔡政府防疫政策表達抗議。許淑華隨後在臉書發文表示，截至當日國內疫情累計死亡數達518人，這518位國人同胞，來不及跟家人說再見，只因等不到政府提供疫苗；這一波的疫情爆發，是政策失當的人禍。

許淑華指出，外界所關心的紓困4.0追加預算案當日三讀通過了，但國民黨團提出的普發現金1萬元、成立確診死亡發放慰助金及國賠小組等提案，卻遭到執政黨強勢的否決。此外，民進黨更擋了以下7大提案：採購充足的疫苗、3+11的會議紀錄公開、EUA審查過程需公開直播、衛福部重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格、國產疫苗須經三期人體實驗後才能讓國人施打、公開政府官員接種名單、民進黨社群中心散播假消息調查。

此文發出不到一日，即獲得超過7700個讚、超過240則留言與超過320次分享，網路討論熱烈。網友紛紛回應：「大家看清楚了！民進黨立委們無視國内疫情嚴峻，請大家以後一定要教訓他們，讓他們知道台灣人的需求，台灣人不是紙糊的！」「蔡政府終於現形了」、「吃相難看騙人擋！」「真是悲哀！不打是等死，打了是猝死？」「沒心的中央，看到百姓這樣都不會痛嗎？」