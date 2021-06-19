黛安娜王妃

英國黛安娜王妃因車禍身亡近1/4世紀，但謀殺傳聞始終不斷，英國前警察總長史帝文斯勳爵（Lord Stevens）19日透露，為何他會被迫盤問查爾斯王儲，是否涉嫌殺妻。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，史帝文斯說，當時由於黛妃留下的字條，聲稱查爾斯在她車中動手腳，想要謀殺她，因此他必須依照證據來問王儲。

而1997年黛妃因巴黎車禍喪生後，倫敦警察廳就秘密在聖詹姆士宮（St James's Palace）展開3年調查，也進行了這次空前的訪談。而相關調查很重要的一部份，就是黛妃在字條中預測，她會因為煞車失靈，頭部受重傷而喪生，這樣查爾斯就能娶兒子的前保姆蒂姬（Tiggy Legge-Bourke）。此外，黛妃還在字條裡寫道，「卡蜜拉不過是個誘餌，從各方面來說，我們都被這男人利用了」。

史蒂文斯勳爵證實，2005年12月6日那天，他和查爾斯會面時，唸出了她字條的內容，而這些內容後來引發了有關她死亡的陰謀論。他說，當時調查人員不明白，為何黛妃這麼擔心自身安危。

黛妃之死

而史蒂文斯當時是以查爾斯為證人，而不是嫌犯的身分面談。可是王儲也無法解釋，為何黛妃1995年10月會寫下這張字條，留在肯辛頓宮（Kensington Palace）的食品儲藏室裡給管家柏瑞爾（Paul Burrell）。就在黛妃寫了這字條將近兩年後，36歲的她和男友多迪．法耶德（Dodi al Fayed），還有司機保羅（Henri Paul）都在巴黎隧道的車禍中喪生。

史帝文斯說，BBC前記者巴席爾（Martin Bashir）1995年11月能誆騙黛妃接受專訪，可能就是利用了她的脆弱，還有對自身安全的強烈猜疑而得逞的。他並表示，很後悔在相關的調查行動中沒和巴席爾談談。

他說，要是當時有人主張，巴席爾利用假文件騙黛妃受訪，那這涉及刑事罪，他們就會進行調查，或許能把整個案子查個透徹。然而，遺憾的是，當時他們不知道巴席爾對黛妃說了些甚麼。他指出，要是巴席爾令她感到恐懼，以致寫下字條，那就成了他們對查爾斯展開調查的原因。