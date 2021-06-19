美國電動車大廠特斯拉今年在大陸有不少負面新聞，除了抗議事件、擴產喊停，官方要求公務機關不能開特斯拉。財信傳媒董事長謝金河表示，2017年大陸拉攏特斯拉設廠，同時扶持在地電動車供應鏈，短短兩三年時間，從比亞迪、蔚來到小鵬等一家家電動車廠快速壯大。他分析，電動車不像半導體會被卡脖子，大陸有龐大市場優勢，現在看起來幹掉特斯拉的時機漸成熟，特斯拉在大陸的好日子也不再。

謝金河在臉書發文表示，在網路上突然出現一排字眼，上面寫著：「走下神壇、差評很多、要倒閉了、優勢不再、徹底崩盤、獲利堪憂的特斯拉，怎麼還沒有倒閉？」他說，這段文字是衝著Tesla而來的，而且，不是簡體字，還是繁體字。這幾行文字正道出特斯拉在中國的困局。

他指出，今年特斯拉在中國出了不少麻煩事，一是、大家印象最深刻的是在上海的車展，有一位女生跳到車頂上抗爭，這個畫面在中國不斷放送，有媒體報導說是演的，當然事後難以查證，卻大大傷了特斯拉的形象。二是、特斯拉的上海擴廠喊停，特斯拉原來要加購原保留在原廠區旁的一塊土地，特斯拉也放棄了。三是、中國限令軍職及公務機要人員不能開特斯拉。

謝金河說，2017年中國大力拉攏特斯拉到中國設廠，把上海自貿區大塊土地以9.7億人民幣半買半相送，又加上200億人民幣極低利的貸款，迎來特斯拉，最大的條件是零組件百分之百要在中國當地採購，「這個條件幾乎重創台灣汽車零組件產業，連和大、富田都受到很大的影響」。

他進一步分析，中國利用Tesla加速扶持在地電動車供應鏈，從最核心的電池，到汽車組裝，短短兩三年的時間，從比亞迪、蔚來、小鵬、理想，甚至是恆大汽車、小米，一家家電動車廠，從募資、上市到快速量產。而電動汽車不像半導體會被卡脖子，中國有龐大市場優勢，現在看起來幹掉特斯拉的時機漸成熟，特斯拉在中國的好日子也不再。

謝金河提到，2020年，特斯拉在中國賣出13.73萬輛車，營收66億美元，成長124%，但好景不長，今年出現明顯的衰退，馬斯克決定停止上海繼續擴廠的腳步。今年特斯拉除了中國壓力，還有群雄並起的競爭，像福特最近的新車、德國VW全力應戰、日本Toyota也不是省油的燈。這個時候，特斯拉要更專注本業，偏偏馬斯克一下子大搞比特幣，一下子又搞狗狗幣，他對公司治理興趣不大，現在特斯拉市值已膨脹到近6000億美元，諸多問題接踵而至。

去年投資人買特斯拉股票，隨便買都會賺，去年特斯拉全年大漲743%，今年特斯拉從900.4美元，現在是616.6美元，市值5844.75億美元，今年跌幅12.62%。特斯拉風光不再，接下來全是硬仗，馬斯克如何面對中國這一局？大家拭目以待。