世界展望會與聯合國世界糧食計畫署於非洲、中東及亞洲地區所合作難民糧食援助方案。（展望會提供／林良齊台北傳真）

6月20日是「世界難民日」，據展望會預估，目前共有7950萬人正因氣候變遷、戰爭衝突，被迫離開家園，其中將近2600萬名為聯合國認證難民，當中有超過一半為兒童及青少年，若在營養惡化的情況下，將導致兒少發育遲緩、嚴重營養不良，並提高死亡和疾病的發生。

如南蘇丹自2011年7月獨立，但建國後內部政局動盪不安，長年陷入內戰、種族衝突，平民飽受戰火和飢荒威脅，超過400萬人被迫逃離家園，是全球最脆弱的國家之一，據2021年人道救援回應計畫指出，由於受到戰爭衝突、極端氣候帶來的洪水、乾旱、加上整體經濟不振與疫情等交互影響下，南蘇丹糧食危機更加嚴重，其中有超過660萬人急需人道救援支持與保護以維持生命所需，相較於2020年人道救援需求的人數增加了約80萬人；據糧農組織的糧食安全監測報告指出，2020年11月到2021年3月，南蘇丹約有140萬5歲以下兒童處於急性營養不良的狀態，其中超過31萬名兒童為急性嚴重營養不良。

世界展望會和世界糧食計劃署合作，為南蘇丹境內兩個臨時收容中心約 110 萬國內流離失所者提供糧食援助。許多難民是失去丈夫的單親媽媽，可以獲得糧食援助，包括穀物、植物油、鹽、5 歲以下兒童的液體營養補充劑等幫助，但近來受極端氣候、COVID-19、南蘇丹整體經濟下滑等影響，導致臨時收容中心提供的糧食不足。

世界展望會與聯合國世界糧食計畫署於非洲、中東及亞洲地區所合作難民糧食援助方案，於南蘇丹、烏干達、坦尚尼亞、剛果民主共和國等進行糧食發放，並針對緊急營養不良者提供緊急營養補充餵食。世界難民日前夕，邀請民眾響應台灣世界展望會「Rescue Now！難民兒童糧食守護計畫」，捐款可洽台灣世界展望會官網。