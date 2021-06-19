一輛白色自小客車蕭姓駕駛疑因壓到積水，導致車身「打水漂」操作失控而撞向外側護欄，車頭幾乎全毀。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

一輛白色自小客車蕭姓駕駛疑因壓到積水，導致車身「打水漂」操作失控而撞向外側護欄，車頭幾乎全毀。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

國道1號南向363.4公里處，19日凌晨發生一起自撞死亡交通事故，一輛白色自小客車蕭姓駕駛疑因壓到積水，導致車身「打水漂」操作失控而撞向外側護欄，車頭幾乎全毀，車上物品散落在國道上，警消抵達現場後，發現坐副駕駛座的葉姓女子已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

警方指出，19日凌晨2時31分，國道1號南向363.4公里中山高鼎金交流道處，有一輛白色自小客車，疑因下雨路面積水，造成蕭姓駕駛操作不當撞擊外側護欄，導致車輛側翻，蕭男及葉姓女乘客均送往高雄榮總醫院急救，事故於3時2分排除。

由於女乘客疑似未繫安全帶拋出車外，經榮總醫院急救，於5時28分宣告傷重不治，而蕭姓駕駛僅受輕傷，經呼氣酒精濃度檢測值為0 mg／L。

警方初步研判，這起車禍疑似因天雨路滑，車輛快速通過積水路面，導致車輛失控打滑自撞，不過詳細車禍原因仍需進一步釐清。

警方呼籲，近日幾乎下雨，駕駛行駛國道應保持安全距離，遇到積水路段切勿緊急煞車，以免發生危險，造成遺憾。