台北市長柯文哲今早親赴剝皮寮快篩站，向護理團隊致贈感謝狀。（北市府提供）

國內疫情趨緩，近來萬華確診數下降，篩檢的人數大幅降低，北市萬華剝皮寮快篩站在任務執行36天後，今起將退出萬華，台北市長柯文哲今早親赴剝皮寮快篩站，向護理團隊致贈感謝狀。

在萬華疫情初爆發時，北市在萬華區設置剝皮寮、中興及和平醫院3處快篩站，並在四小時後順利啟用，創下台灣在疫區成立快篩站首例，北市使用抗原快篩，加速找出遭感染者，提前防疫部署。

北市府表示，北市快篩站設立後不久即獲得中央指揮中心的支持，同意北市使用抗原快篩，加速採檢、匡列感染源，在北市不斷努力下，萬華地區的盛行率，已經明顯下降，證明當時的決策相當正確而及時。

北市府指出，近期萬華疫情已獲得相當程度控制，北市防疫作為也相應彈性調整，除固定式快篩站，更成立機動快篩隊，針對熱點主動出擊，抓出隱形傳染鏈，深入社區安定市民心情，剝皮寮快篩站在任務執行36天後，於6月19日功成身退。

柯文哲今早親赴剝皮寮快篩站，向台北市立聯合醫院、仁濟醫院、北護分院的護理團隊致贈感謝狀，感謝各單位齊心協力，感謝當地居民、店家包容，北市府強調，剝皮寮快篩站雖然劃下句點，北市防疫工作不會停歇。

副市長黃珊珊說，地方上認為設置快篩站，會對生意造成很大的影響，現在最重要的是萬華已不再算是熱區，接下來會做精準疫調，但剝皮寮將會設置這段抗疫過程紀錄，讓民眾知道萬華非常努力地在這場戰役中讓疫情降下來，功不可沒。