台灣疫情延燒，外媒指破口來自機組員「3+11」政策檢疫放寬，民進黨不分區立委范雲因開會協調放寬機師檢疫期，也成外界撻伐對象，網友們之前就曾灌爆其臉書。昨(18日)立院三讀通過紓困4.0追加預算，國民黨提案要求3+11決策會議紀錄公開但遭62位立委反對，范雲被指也投反對票。不少網友昨又再度湧入范雲的臉書痛批，「還有臉投反對票，真是笑死」、「3+11公開...您投反對票...怕被公開劣行嗎？」

國民黨公布反對的62立委名單後，不少網友都到范雲臉書留言，「神隱這麼久，重出江湖的時候就是投反對票，真棒」、「范雲為什麼不出來道歉？」「心中有鬼才投反對票吧？你到底在怕什麼？」

范雲被批是此波防疫破口的「元凶」，起源於她在4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月14日疫情指揮中心就宣布，4月15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，沒想到後來造成機師染疫破口，至今延燒不停。

對此，范雲5月31日出席民進黨團大會後、接受媒體聯訪時表示，陳時中部長也表達過沒有任何立委施壓或關說，一切尊重指揮中心，防疫優先，這段時間都沒有跟陳時中聯絡，指揮中心已經夠忙了。被問及「為何這段時間都沒有更新臉書」時，她表示，這段期間大家以防疫優先，一切都已指揮中心說明為主，「我想這段時間壓力很大的人很多，那我的部分並不重要」。

網友留言。(取自范雲臉書)