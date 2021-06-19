施打疫苗造成長輩猝死個案頻傳，讓民眾對疫苗又愛又怕，台東矯正機關有基層人員投訴，矯正署政令宣導，要「強制施打不安全的疫苗」，怒批「真是要你命」，不過，各監所主管表示，均依照規定採意願調查後造冊，沒有強制問題。

各監所日前接獲矯正署1則通知「如有媒體詢問，各機關應審慎回應說明，矯正機構屬高感染風險場域、業務性質特殊，均已核實提報需求給當地縣市政府衛生主管機關，並依其通知造冊及施打，沒有越級問題」，引發監所基層人員質疑。

該基層人員投訴，長官要求員工先施打疫苗，以建構防護力，強調自己雖被列在公費施打第5類對象，但現在AZ疫苗到位，他卻不想施打，認為被要求施打不安全疫苗，「這是什麼政令？真是要你命」。

不過，台東監獄典獄長林順斌說，施打疫苗都遵照中央指示辦理，不可能強制獄所人員施打，但為了自身健康及獄所安全，造冊時鼓勵同仁登記，目前有9成施打意願，就配合衛生局通知。

東成技訓所所長吳信彥則指出，所內3位醫護人員依規定已優先施打，至於其他工作人員完成造冊送交衛生局，其實大家都很踴躍登記，沒有強制的問題。

泰源技訓所所長林振榮說，監所是密閉場所，且工作人員上下班，接觸染疫風險高，當然人員有危機意識，所內已有200多位工作人員自願登記打疫苗，不會去強制他們登記。