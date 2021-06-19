AZ疫苗自15日起開放全台85歲以上長者優先開打，91歲「台灣電影教父」導演李行先前經由工作室表示已經預約，但還沒被通知施打日期，仍在等待醫生評估。而藍心湄今(19日)受訪，自曝75歲的母親4月就預約，沒想到5月中疫情爆發，被通知暫時先取消，藍心湄母親聽了心態平和，直言：「像我這種沒有用的人排在最後打，先給有用的人打吧！」而藍心湄則自嘲聽了媽媽的話，「像在噹我跟妹妹沒用一樣」。

AZ疫苗開打後，至今已傳出不少長者在接種後過世，讓民眾相當憂心，91歲李行導演工作室先前透露，已預約施打，仍在等待確切的接種日期。84歲「國寶藝人」梅芳則表示，去年她因在浴室摔倒開刀，身體還沒完全復原，「怕有影響，不敢隨便打」。

藍心湄75歲母親得知預約打疫苗被取消，放寬心認為沒關係。（圖／中時資料照片）

而音樂才子林隆璇親自陪父母接種，表示了解風險和蒐集訊息後，「結論還是覺得要打疫苗比較好」，父親被通知時也鬆了一口氣覺得很棒。而康康看了近日的新聞陷入兩難，知道爸媽應該要打，但還是很擔心，就怕有個萬一，「打了會不安全，但不打更危險，變成要看運氣，要拚才會贏。」

據《三立新聞網》報導，藍心湄全家人4月就預約施打疫苗，後來疫情爆發被通知先延期，75歲的藍媽媽則淡定說沒關係，還謙虛說自己算是「沒用的人」，排在最後打比較好，先給有用的人打，令藍心湄聽了感動又不禁苦笑，「感覺我媽後面那句話，好像在噹我跟我妹沒有用一樣！」而她也透露為了打疫苗已經諮詢醫師，醫生評估後說沒問題，因此她不擔心，目前就乖乖在家防疫，依照順序排隊等通知施打疫苗日期。

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