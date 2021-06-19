受到新冠肺炎疫情影響，三級警戒至今已經超過一個月，不僅許多店家生意受到影響，就連藝人也因為工作喊卡，導致收入銳減。對此，八點檔女星璟宣透露因為疫情關係，詢問房東是能否調整房租？沒想到卻得到讓她傻眼的答案，立刻引起網友議論。

璟宣昨（18日）在Instagram限時動態發文，透露因為新冠肺炎疫情爆發，導致這段期間收入受到很大影響，便詢問房東是否能在房租上做些調整？沒想到對方回覆一張紓困專案的圖片，要她去申請後就「已讀不回」，讓在此處租房許久的她，坦言收到這般回應相當難過，但換個角度想，或許房東也有自己的困難，只能安慰自己「退一步海闊天空」，但也不禁感嘆：「頓時令人想念南部的人情味」。

璟宣演藝工作受到新冠肺炎疫情影響，導致收入銳減。（圖／elissa_xuan IG）

此外，璟宣曬出與「疾管家」的對話紀錄，從內容得知已接種疫苗過了5週，她透露疾管家每週都會傳訊息關心接種疫苗後的狀況，不由得開始想念起工作、家人、朋友以及能夠自由活動的日子，更無奈表示：「我生病了，生了相思病」，看得出來心情相當低潮。

璟宣透露自己得了相思病。（圖／elissa_xuan IG）

璟宣之前傳出為了賺錢養兩個兒子，長年累月下來身體累出毛病，根據《三立新聞網》報導，她到婦產科照超音波時，被醫生告知「子宮萎縮提早老化」，可能因此不孕，對此，她也於IG發文報平安：「謝謝大家的關心，關於報導內容提到我的健康出了些狀況，是前兩年拍八點檔時，現在都很好。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922