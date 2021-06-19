半世紀以來最嚴峻水情，終於等到5月底連日降雨稍解壓力。但，台灣又要繼續僥倖、期待老天眷顧嗎？

有家企業，在9年前下定決心徹底解決水的問題。如今，它的廢水回收率近94％，比台積電的87％還高；近年更成立子公司，搶進水商機市場。它就是生產過程用水量極大、面板雙虎之一的友達。

霄裡溪爭議逼出決心

預算10億起跳也果斷投入

「我們今年的目標，要再成長8成！」友達旗下水處理公司、宇沛總經理李孝忠說，過去1年多，雖然不少同業業績因疫情衰退，但宇沛的營收逆勢成長逾8成，創下新高。

這張成績單背後，是為了矯正15年前一段「黑歷史」的努力過程。2006年起，霄裡溪汙染爭議延燒數年，地方政府揚言不再發給友達龍潭廠廢水排放許可證，引爆停工危機。

「那就來做零排放吧！」2012年，友達承諾3年內，要將龍潭廠轉型成台灣第一座零廢水排放的工廠。這有多難？當年，全球面板業只有一座夏普日本龜山廠達到零排放。

這個任務，交給了友達總部的廠務技術開發處。該單位是專門把外界最新技術引進友達，以改善各廠水、電、氣體的使用與排放。

當時，他們徵召7名工程師組成零排放團隊，規畫改造龍潭廠。時任團隊經理江岱叡回憶，當時他無論怎麼算，預算都要10位數（10億元）起跳，「後來我是硬著頭皮去總部報告，沒想到Paul（時任友達總經理彭双浪）看完只回說，『好，就這樣下去做吧！』」

預算過關，團隊下個挑戰是空間。要做廢水全回收，得增添3套設備，「因為當初龍潭廠並不是為了零排放設計的，所以得再找空間加設備，」友達資深副總經理林挺立回憶。後來除了打掉廠內1座大型廢水池，還找到廠外1塊閒置的畸零空地，用高架水管、繞過友廠土地，把自家工廠初步處理的廢水，送到這裡完成後續步驟。

但最大難關，是耗能問題。

因為要做到零排放，得把經兩次濃縮的廢水「煮」成乾淨的水蒸氣，這過程得燃燒加熱，且蒸發後留下的汙泥，也得加熱去除剩餘水分。

「基本上，那就是用能源換水，」1名台積電前主管評論。

友達於是向化工業借鏡，把水槽的空氣抽出、壓低槽內氣壓，讓水的沸點從100度降到70度，提早沸騰，用的能源就會變少；水蒸氣的熱能，也用來加熱汙泥。最後省掉了一半的能源。

那段期間，龍潭廠仍照常生產，當零排團隊每完成一個新設備，等於工廠就得換一個新的製程。假如新設備調教不夠、處理效能不佳，面板的生產效率、產品良率就會降低。

「但當時龍潭廠廠長的幹部說，為了零排放的工程，『我們可以犧牲良率！』」江岱叡說，「這讓我們很感動，畢竟，他的KPI就是良率。」

2015年底，友達終於完成台灣第一座廢水零排放工廠。當時為了向桃園、新竹民眾展現成果，還舉辦一場封管儀式，把原本廢水排出廠外的水管直接封起來。

搶攻各產業龍頭訂單

擅由業主角度想解決方案

「我們的武功除了自用，能不能給別人用？」完成任務後，團隊有此想法，友達便在2017年投資成立宇沛，正式對外搶食水商機。

宇沛的業務是為需要處理廢水的工廠，依其水質，挑選市面上適合的技術，量身打造一套系統。競爭對手包括萬年清、中宇、水之源。

一名業界人士指出，宇沛的自主技術雖不多，但擅長把外部技術規畫成一套解決方案。尤其它出自友達，能從「業主」、也就是工廠的角度看需求，「他們接觸到新技術後，會在友達內部先測試，這是他們比一般工程公司有優勢、也是比較被客戶信賴的地方。」

但，從業主的角度看需求，卻也讓宇沛人員經歷轉型陣痛。

李孝忠說，宇沛工程師很習慣用面板業的標準做規畫，包括人員操作設備需要的環境，如照明、走道，也會一併考量。曾有1家客戶，出自對成本錙銖必較的印刷電路板業，看完設計圖後問他們，「不是買設備就好了？為什麼還要花錢買燈跟做走道？」

他們這才發現，原來，不是每個產業跟公司，都像面板業獲利好、有資源做好廢水。因此，他們改變策略，轉攻各產業的龍頭，「通常龍頭廠先做的技術，會帶動其他同業跟進，」李孝忠說。

現在的宇沛，在陸續拿到PCB龍頭廠華通、上銀光電的訂單後，逐漸打開知名度，去年營收達4億2千萬元，其中外部客戶的占比已達5成。

一場因水而生的危機，造就一家業績高速成長的小金雞。友達的故事證明了，當你願意正面迎戰風險，就有長出新競爭力的機會。