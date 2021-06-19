【LIVE直播】傳116萬劑莫德納明抵台？疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情未歇，國內今日新增128例確診病例，分別為127例本土個案及1例境外移入，確診個案中新增20例死亡。指揮官陳時中指出，目前病例數被控制在穩定情形，死亡個案仍多，是前一波的高峰產生，希望下周死亡率可以減少，疫情整體發展的趨勢往下。

今日新增的127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。

陳時中表示，目前受影響的縣市變少，今天有7縣市受影響，擴張範圍漸漸受控，整體發展的趨勢往下，不過還是要持續努力，更努力去控制下來。目前雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

對於是否有機會推動鬆綁措施，陳時中說，目前處在控制疫情的階段，需要大家全心全意控制住，現在是趨勢是朝向好的方向，但是稍微不注意就會很嚴重，因此以控制為主。

對於新增個案數創下3級警戒以來新低，是否是端午節的管制措施見效？陳時中表示，端午節剛過5天，人流的管制應是有效，但有沒有影響，還需要多幾天來觀察。他也強調，大家不能放鬆，稍微放鬆，又是一大段時間要清理。

另外，今日也新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，個案居住縣市分布為新北市265例、臺北市215例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。