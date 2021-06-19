《德國之聲》18日報導，隨著新冠肺炎在台灣大流行，加上疫苗供應量不足，民眾始終盼不到全民接種疫苗，也讓不少台灣人將腦筋動向前往美國、中國大陸施打疫苗。《德國之聲》在訪問赴美、陸施打的民眾後，總結出大陸疫苗免費、15分鐘內完成、多國採用大陸疫苗、赴美免隔離還能順便旅遊等因素，促成大批民眾出國接種疫苗。

根據大陸國台辦聲明稿，目前已有6.2萬名台灣民眾前往中國大陸接種疫苗。從台灣媒體報導可知道，前往美國施打也成為一股熱潮，詢問度相當高，甚至有旅行社設計疫苗旅遊行程，吸引民眾買單。

《德國之聲》指出，包括藝人蕭敬騰、潘美辰等人都已前往大陸接種疫苗；前總統馬英九也公開喊話，呼籲蔡英文政府開放國人赴美國或大陸施打疫苗，必要時提供協助。

報導分析，由於疫苗數量不足，無法滿足全民接種，僅能向醫護人員與長者開方接種；加上目前選項以英國AZ疫苗為主，並未開放民眾自行選擇一苗種類，導致民眾基於不同的考量而選擇赴美、陸施打疫苗。

※疫苗免費、15分鐘內完成

報導訪問外派至中國大陸的高仁茂，他是選擇施打大陸疫苗的台灣人。2021年3月，高返台探親；5月，台灣疫情大流行，他便決定16日赴大陸時施打陸製疫苗。

他的理由是對AZ疫苗沒有信心，而大陸疫苗免費，故選擇後者進行接種。他強調，自己現年44歲，顯然不是台灣優先接種疫苗的族群。然而，長期在外走跳的他若是染疫，恐怕會傳染給家人。若能盡快施打疫苗，年底返台時也比較安心。

流程簡便且迅速是他接種大陸疫苗的另一項原因。在大陸完成隔離程序後，只要帶著台胞證到當地衛生機構預約就可接種疫苗，15分鐘內就能完成接種。施打點多、以社區為單位，每5個社區就有1個衛生中心；甚至，透過手機就能預約施打，第二劑以簡訊通知，這些都是他心中認為的優點。

相較於國台辦統計，截至5月31日為止，赴陸接種疫苗的民眾已達6.2萬人；但我國政府官員則表示，前往大陸施打的台灣民眾並未顯著上揚，6月平均每日約400人至600人。

※多國總統也都打大陸疫苗

高仁茂也反駁外界質疑大陸疫苗的效力與安全性。他強調，幾億人打完都沒事。如果台灣疫情持續嚴峻，會把母親跟弟弟都接來大陸施打疫苗。畢竟，無症狀感染者實在難以控制。

中華統一促進黨中央委員張孟崇也是赴陸接受疫苗的一員。由於2年前的腎臟手術，醫師建議不要接種AZ疫苗，所以選擇國藥或科興疫苗。與高仁茂相同，他也強調幾億人都打完沒事，因此相信大陸疫苗；更認為菲律賓、土耳其的總統都接受大陸疫苗，難道他們不怕死嗎。

※台灣無法選擇疫苗種類

世界衛生組織分別於5月7日與6月1日將國藥與科興疫苗列入緊急授權名單。張認為，這代表大陸製作的疫苗安全性不會比其他家疫苗還差。甚至，隨著台灣多名長輩施打AZ疫苗後逝世，更讓他憂心該疫苗的安全性。他強調，台灣目前選項很少，政府應開放包括大陸等國的疫苗都進入台灣，由民眾自由選擇；至於副作用與安全考量，則透過保險賠償加以解決。.

※赴美接種免隔離兼旅遊

部分台灣民眾則選擇赴美接種疫苗，導致飛往美國的班機增加。據統計，相較於5月，6月份前往美國的人數成長近1倍，赴美打疫苗也成為網路熱搜名詞。

30歲的威廉正和妻子討論前往美國洛杉磯施打疫苗。他認為，不需居民身分、無須隔離，只要到任何一家藥局或設有藥劑部門的超市、賣場，就能免費接種疫苗，這些都相當吸引他。「一下飛機，去CVS、Walmart或Costco，不用排隊還能選擇想要的疫苗品牌」。

由於兩人計畫下半年懷孕，而AZ疫苗又對孕婦的風險較高，國產高端疫苗臨床數據不足、未達國際標準，故只考慮莫德納或輝瑞疫苗；但台灣又還沒供應，而且目前全民接種計畫才開放85歲以上老人，「要輪到我們30多歲又沒有慢性病的，恐怕要1年吧」。

與他所說的不同，台灣雖然沒有輝瑞疫苗，但已採購505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑已於5月28日抵台；但僅開放醫事人員優先接種，第二批24萬劑莫德納疫苗6月18日抵台。

由於美國規定兩劑之間要相隔21日，威廉表示將利用這近1個月的時間旅遊兼探親，走訪先前在加州念書時的朋友。

※對台灣的不信賴

儘管機票、住宿、餐飲每個人得花上15萬新台幣；但威廉強調，「如果台灣疫苗足夠、開放選擇種類，我們一定不會出國施打」。他表示，身旁有經濟能力卻擔心健康的長輩，不是在台灣走後門偷打疫苗，就是選擇出國接種。為減少長途搭機導致感染風險大增，大部分人選擇在夏威夷接種。

他認為，出國代表民眾對政府信賴不足。「政府在疫苗上的做法讓我感覺很差，考量政治利益大於民眾安全。第一，政府沒有超前部署採購疫苗，也沒有像韓國疫苗代工；第二，疫情爆發後採購依舊牛步，還阻止民間採買」

他甚至激動的說，「如果蔡英文跪著跟各國買疫苗，我反倒覺得她有擔當，我就會在台灣等而不是選擇出國；但她沒有這樣做」。

不過，6月18日，台灣行政院宣布將授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府採購各500萬計的BNT德國原廠疫苗，抵台後直接捐贈給政府。