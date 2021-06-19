中和警友辦事處秀山站站長劉永祥、副站長林言峰捐贈2萬5000元防疫基金給秀山派出所，盼可以讓基層警無後顧之憂。（翻攝）

本土疫情蔓延，全國三級警戒延長至6月28日，解封日期未定，據新北市警察局統計至18日止，全市共有25名警察染疫，其中8人隸屬於中和警分局，中和警友辦事處秀山站站長劉永祥、副站長林言峰捐贈2萬5000元防疫基金給秀山派出所，盼可以讓基層警無後顧之憂。

據新北市警察局統計，全市至18日止，共有25名警察染疫，蘆洲警分局3人、新店警分局1人、市刑大2人、樹林警分局1人、板橋警分局4人、中和警分局8人、三重警分局2人、市警局防治科1人、海山警分局3人。

劉永祥表示，疫情嚴峻中和警分局就有8名警察染疫，為讓基層警無後顧之憂，可以充實各項防疫裝備，與副站長林言峰等一起捐贈2萬5000元防疫基金給基層派出所，讓派出所可以自由運用購買相關防疫物資。

林言峰說，防疫基金提供給派出所針對防疫物資缺乏的項目，統一購買妥善分配，以求資源最大運用，提升員警執勤的保護力，讓同仁能保護自己，也能保護民眾，一起守護民眾健康。