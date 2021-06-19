The most pressing issue obviously is his availability for the Western Conference finals but Phoenix's Chris Paul has been actively pursued this month by @usabasketball for a spot on the Tokyo Olympic team league sources say. Lots for Paul 36 to weigh amid a deep playoff run — Marc Stein (@TheSteinLine) June 18 2021

就算都已36歲了，太陽後衛保羅仍在今年季後賽展現回春表現，領軍太陽爆冷闖進西區冠軍賽，將於7月7日展開集訓的美國男籃也看到這點，根據《紐約時報》資深記者史坦19日爆料，美國男籃打算招募保羅加入東京奧運奪金行列。

保羅本季待在太陽展現老將價值，除了首輪4比2淘汰好友「小皇帝」詹姆斯領軍的衛冕軍湖人，更在西區準決賽4比0橫掃本季年度MVP約基奇率領的金塊，他對比賽的掌控與關鍵時刻挺身而出表現，讓人不禁懷疑他真的36歲了嗎？

曾在2008年北京奧運與2012年倫敦奧運帶領美國奪金的保羅，能否加入目前已有利拉德、畢爾、戴文布克、塔圖、卓雷蒙格林等球星確定加盟的美國男籃仍有不少變數，首先就是目前保羅因為感染新冠病毒，暫時陷入無限期停賽的窘境。

就算今年2月曾打過新冠疫苗的保羅，最後可在西區冠軍賽順利健康出場，如果太陽繼續上演驚奇，爆冷闖進今年NBA總冠軍賽，那麼保羅與他的明星隊友戴文布克不僅沒辦法參加美國男籃集訓，甚至打到總冠軍賽G7將跟東奧開幕撞期！