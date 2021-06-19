中天綜合台全新一季《歌手當打之年》集集精采，來自彝族的黑美人吉克雋逸，以及影視主題曲專門戶的胡夏，都是新加入的奇襲歌手，在正賽開始之前，奇襲歌手就先撥電話給想奇襲的對象下戰帖，讓正賽歌手紛紛提心吊膽。

一連接到三通奇襲歌手來電，調皮的周深偽裝成「語音小姐」掛了對方電話，讓蓄勢待發的吉克雋逸吃了閉門羹，最令人意外的是，被視為最不可能被奇襲的華晨宇竟然也接到了電話，不過華晨宇可不是省油的燈，直問對方：「你看了前面幾期了嗎？那你覺得可以贏我嗎？」嚇得奇襲歌手連忙掛掉電話。

不過最令人引頸期盼的對戰組合，那就是正賽歌手袁婭維與奇襲歌手吉克雋逸的頂尖對決，睽違八年兩位實力派女聲是否再次對決？袁婭維果斷表示：「肯定是要奇襲我啊！不然就不好看了。」逗趣的回應讓一旁的華晨宇笑喊：「妳現在是導演嗎？竟然用導演的思維在說話。」

《歌手當打之年》(左起)吉克雋逸、周深。(圖／中天綜合台提供)

不過袁婭維也笑說兩人除了師出同門，還有著特殊情誼：「我倆就是不見面就不見面，一見面就比拼。」而袁婭維這次演出的作品《淒美地》，相比以往熱情高亢的表現方式，更加突顯了冷酷與性感，這也讓吉克雋逸認為此風格與自己挑選的作品相近，因而發動奇襲挑戰，而奇襲的結果就請鎖定中天綜合台每週日晚間8點全新一季《歌手當打之年》。