兇手曾在英語教育機構任教。（取自英孚教育寧波學校微博）

6月14日晚，中國寧波工程學院一美國籍黑人外教因求愛被拒，將該校23歲的大三女學生殺害。該事被曝光後，在大陸網絡不斷發酵引爆輿論。

寧波鄞州公安局6月18日發佈通報稱，命案發生在樹林中，兇手已被警方刑事拘留。通報中所指的外籍男子其實是一名黑人外教，而被殺害的女性是一名女大學生。

根據死者父親在網絡上發佈的文章資訊，6月14日，受害的女大學生在接到老師的電話後騎車外出，6月15日早上，他接到了電話，通知他和孩子媽媽盡快趕到寧波福明派出所。他和孩子的媽媽從滄州趕到寧波後，被告知孩子死了。

民警告訴女生父親，女生是外教老師殺的，當晚就抓到了，而且他也交代自己是追求被害女生。根據受害女生的家屬稱，女生是一個非常文靜的人，才23歲。

根據遇害女生父親的描述，兇手殺害女生的手段非常之殘忍。有消息稱，兇手以學做中國菜為由將她騙出來，在離學校一公里的樹林中，向被害女生臉上砍了十幾刀，脖子大動脈被砍斷。

網傳該外教已有妻子，並在婚內出軌。有知情網友稱，之前該外教就因為騷擾女生被投訴，但是學校卻並沒有將其開除。

網傳命案發生後，學校封鎖消息，不讓被害人家屬收拾遺物，撇清關係，只願意退學費。案發後，學校方面稱女生是在校外出的事，跟學校沒有關係。學校願意給退學費，建議家長走法律程序。

但是根據家屬最新的說法，學校方面已經表態會對這件事情負責。這件事被曝光後，引起大陸網友憤怒，要求嚴懲兇手，要求絕不能因為他是外籍人士就網開一面。

針對該事，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進6月18日發微博表示，寧波鄞州這起涉外殺人案是極其惡劣的刑事案件，相信殺人者絕對逃不過中國法律的嚴厲懲罰。外國人在華犯罪的情況過去不時發生，外籍的身份完全無法成為那些罪犯逃避懲罰的保護傘，這一點大家無需懷疑。

胡錫進說，此外，什麼樣的外籍人士都有可能在中國犯罪，輿論第一時間對案情的關注應避免聚焦到犯罪嫌疑人的國籍和膚色上，那樣的話有可能在國際輿論場上引起反彈，因此任何成熟的社會都不會鼓勵那樣的關注方向。建議警方隨著調查的展開提供更多與案件有關的信息，這對保持公眾討論的建設性非常重要。