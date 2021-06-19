一輛載運硫酸的槽車今（19）日上午行經蘇澳鎮海山東路及蘇濱路一段交叉路口時，車輛突然失控翻覆，宜蘭縣政府消防局獲報後，立即出動救援人車及化學災害處理隊前往救援，同時通知東碱公司緊急調派其他的槽車，將翻覆槽車內的硫酸抽送過去，防止繼續外洩，目前消防隊人員還在處理中，所幸並沒有立即致災危險。