宜蘭滿載硫酸槽車失控翻覆 消防人員急處理 11:422021/06/19 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛滿載硫酸的槽車行經蘇澳鎮某路段時翻覆，消防人員緊急前往處理。（宜蘭縣政府消防 局提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛載運硫酸的槽車今（19）日上午行經蘇澳鎮海山東路及蘇濱路一段交叉路口時，車輛突然失控翻覆，宜蘭縣政府消防局獲報後，立即出動救援人車及化學災害處理隊前往救援，同時通知東碱公司緊急調派其他的槽車，將翻覆槽車內的硫酸抽送過去，防止繼續外洩，目前消防隊人員還在處理中，所幸並沒有立即致災危險。 紓困預算第一輪協商 國民黨提案通過194案 疑接錯冷氣線路致爆炸 男子臉遭炸傷滿地血 #翻覆 #槽車 #硫酸 #宜蘭 #救援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 助宜縣長者接種疫苗 20輛復康巴士免費接送 04:102021/06/16 地方新聞 中市2長者傳打完疫苗猝死 盧秀燕：要進一步調查 09:442021/06/16 生活 宜蘭金六結新訓中心首例確診 國防部：已按規定匡列接觸者 14:372021/06/16 政治 篩檢站量能充足 基市民無需預約 04:102021/06/18 地方新聞 萬華重症按摩女拔管欲脫逃 對醫護狂咳吐口水吼：為何要救我 10:552021/06/18 社會 民間伸援手 國立陽明交通大學附設醫院獲贈500萬元抗疫經費 11:322021/06/18 生活 防疫優先 各縣市藝文活動先喊卡 04:102021/06/18 藝文副刊 長者因接種死亡 桃園發10萬慰問金 04:102021/06/19 地方新聞 竹子倒塌壓到電車線 台鐵西正線新豐竹北間影響20車次 16:372021/06/17 生活 單日確診數仍破百 醫揭1關鍵 嗆爆「3＋11」護航者 08:002021/06/19 生活 宜蘭通勤雙北人數多 林姿妙：是否分區降級管制中央決定 15:492021/06/17 生活 社會熱門新聞 越女攀抹茶山失蹤3月尋獲半截屍 搜救教官曝「遺體分離」可能原因 - 社會 「丈母娘最愛」是他 網紅定617羅一鈞日 鐵粉認暗戀很久 - 社會 爬抹茶山離奇失聯3個月 越南籍女子遺體遭啃新北尋獲下半身 - 社會 女持藍波刀砍死友人 法院因這理由一二審都判無罪 - 社會 中和警分局8人染疫還得支援市警局 基層怨：人力都不夠了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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