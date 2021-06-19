中天綜合台熱播韓綜《Running Man》本週日（20日）播出「不容易的姐姐們－我家的熊兄弟競賽」主題，邀請申東美、車清華、金才禾等多位資深演員參與錄製，極富個人特色的他們在節目開場就帶來才藝表演，雖是初次挑戰綜藝節目卻絲毫不遜色，充分展現戲劇魂。

曾演出《哲仁王后》、《愛的迫降》等多部經典戲劇的車清華，是戲劇圈中超強綠葉演員，在節目錄製過程她的演技也被拿來考驗，和李光洙兩人挑戰用臉部表情展現「既開心又難過」的心境，兩人的五官像被開啟了開關，各種情境都能切換自如。除此之外，車清華更被前同事劉在錫爆料舞技相當精湛，在眾人鼓舞之下她跳起Rain的舞蹈，扭腰擺臀伴隨浮誇表情，讓一旁的梁世燦忍不住出聲：「跳得太好了！但像是搞笑藝人，如果姐姐沒有成為演員，那一定會是我的同行前輩！」

《Running Man》金才禾(左起)、李光洙、HAHA。(圖／中天綜合台提供)

過去因模仿動物叫聲而引起熱議的金才禾，這次也在節目中還原雞的叫聲，逼真程度讓在場眾人都非常喜愛。在撕名牌遊戲中她也展現過人機智及力氣，左右開攻同時撕下敵隊兩人名牌，是節目十年來首次出現這種情況，讓團員們十分佩服：「她力氣大得像公牛！完全是女版金鍾國！」精彩可期的內容敬請鎖定中天綜合台每週日晚間6點韓國綜藝《Running Man》。