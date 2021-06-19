國民黨主席、立委江啟臣19日上午捐贈防疫物 資時呼籲蔡總統，拋開心中政治計算，拋開意識形態，不懂得謙卑，只懂得反對，以後人民會向妳追究責任。（盧金足攝）

買疫苗開綠燈？江啟臣批：只見一路開紅燈 蔡總統你色盲了嗎？

國民黨主席、立委江啟臣19日火力全開，痛批蔡英文總統，「妳說幫民間買疫苗一路開綠燈，但我們看到的是一路開紅燈擋擋擋，蔡總統妳色盲了嗎？」民眾看不下去蔡政府把518條人命當數字，把防疫當政治，呼籲拋開心中政治計算，拋開意識形態，不懂得謙卑，只懂得反對，以後人民會向妳追究責任。

江啟臣今天上午到西屯區中山國中快打站，捐贈防疫物資，對鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音熱心買疫苗，歷經18天才有進一步發展，江抨擊蔡總統「妳有把人民的命當命嗎？」，目前疫苗捐得比我們買的還多，「我們編列給妳的預算編在哪裡去了？」紓困預算如果有超前部署，現在會要請鴻海、台積電出面買疫苗嗎？

「民間的力量出動了，妳是什麼心態？」江啟臣質問蔡總統，「可以將阻擋過程說成一路綠燈嗎？我們看到都一路紅燈，是色盲嗎？」對於防疫工作，你到底有沒有開大門，釋善意，將民間的力量看成善意來對待，如果有的話，相信台灣應該是可以做到全世界防疫模範生，不會造成上半場是台灣可以配合，下半場台灣卻疫情大爆發。

江啟臣說，蔡總統妳如果真的信賴人民，趕快救老百姓，趕快買到疫苗這才是重點，台灣疫苗不足，產生排擠的效果，才出現大家爭先恐後相互計較誰先打的問題。

他強調，國際媒體也公開批評，「蔡政府在這段時間並沒有所謂的超前部署，包括像疫苗以及我們今天送來的防疫的資源、藥物等」，都沒有讓民眾感受到超前佈署，態度上更是讓大家覺得是自大、自滿，現在政府當中不敢「逆時中」這種心態，導致我們在防疫當中錯失了很多的良機。

此外，引發關切的紓困方案，江啟臣怒批，昨天立法院紓困四點零預算雖然通過了，但是看到表決的過程，民主進步黨真的不是進步，而是「民意全部擋」。