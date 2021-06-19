花蓮一名40歲李姓男子與年僅17歲的少年交情甚好，卻在得知少年有女友後心情不悅，持少年與女友的私密影片當作威脅，除要求少年在他面前手淫，並拐騙少年拍全裸照。花蓮地院依強制猥褻等罪，應執行4年8月徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，李男與少年透過打工熟識，兩人無話不談，但李男卻基於私慾，宣稱握有少年與女友的親密影片，如果少年不照他的要求做，將會將影片傳送給少年的學校師長。

檢警查出，李男曾於2019年11月間於花蓮一處體育館，強迫少年在他面前表演手淫，並在少年手淫的過程中強行「幫忙」約3至4分鐘，強制猥褻一次得逞；又於2020年2月間，透過訊息威脅少年，少年因憂心與女友的影片被散播，無奈拍下自己的全裸照片傳送給李男。少年因受威脅，導致心理負擔極大產生焦慮症及睡眠障礙症，經父母察覺詢問後，全案才曝光。

李男於偵訊以及審理時均坦承犯行，但辯稱，他並未看到也沒有下載照片，希望能以未遂論處，但法官勘驗對話紀錄後發現，李男曾在少年傳送全身裸照後回覆，「我想看影片，當時怎麼回事」等語，縱使少年隨即將裸照取消傳送，但李男逼迫少年拍裸照仍是事實，不因未讀取或未下載照片就能當作未遂。

花蓮地院判定，李男僅為滿足自我慾望，就無視他人身體自主權，以對其產生嚴重侵害，此外，少年表示，「希望李男進去被關，不要再出來害人」，而少年的父親則說，「我孩子受到很大的傷害，希望李男做錯事就要承認」等。法官考量其經濟地位等因素，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年；又犯以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑4年，應執行有期徒刑4年8月。可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。