歐盟（EU）於6月18日正式公布將台灣納入安全旅遊名單，歐盟隨後在官方推特（twitter）上罕見公開展示中華民國國旗，除與美國等國並列，更同時出現中華人民共和國及中華民國2面國旗。

歐盟部長理事會正式對外公佈，建議更新應取消旅行限制的國家、特別行政區和其他實體和領土當局的名單，其中，台灣、美國、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、塞爾維亞、北馬其頓、香港、澳門等皆入榜。

再加上先前已在名單上的日本、韓國、新加坡、盧安達、泰國、澳洲、紐西蘭、以色列及中國（以互惠為前提），開放名單日益增加。

歐洲理事會先在官方推特上發布迄今納入名單的圖片，該名單特別在圖片上同時呈現中華人民共和國及中華民國2種國旗，以示區別。隨後歐洲理事會再在推特上公布新名單時，台灣不僅與美國等國並列，並且同樣出現中華民國國旗，被外界視為歐盟明確展現對台友好立場。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於2020年4月曾在推特發文感謝台灣捐贈口罩，以協助對抗疫情。在台灣口罩運抵歐洲時，歐盟更公開華航貨機運載口罩抵達畫面，當時中華民國國旗也罕見出現在歐盟官網。

近日舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會及美國歐盟領袖峰會，在聯合聲明和公報都強調了台海兩岸和平穩定的重要性。