大陸國家衛健委網站19日公布，6月18日0-24時，大陸新增確診病例30例，其中本土6例，均在廣東，值得注意的是，廣東新增本土6例有2例與深圳市寶安機場相關，而且都是本輪廣州導致153人本土染疫的印度變異株病毒同源，已集中隔離近300名密接者。

大陸國家衛健委網站19日公布，6月18日0-24時新增確診病例30例，其中本土6例，均在廣東。

健康廣東微信公眾號19日公布，廣東新增6例本土確診病例，廣州2例、深圳2例、佛山1例、東莞1例。

廣州市疫情防控新聞發布會19日通報，廣州新增本土確診2例，均為荔灣區白鶴洞街封閉區內居住人員，7日已納入隔離酒店集中隔離，開展醫學觀察。新增病例的密接者、次密接者均已納入集中隔離醫學觀察。

深圳衛健委微信公眾號通報，深圳新增2例新冠確診病例，已集中隔離近300名密接者。

深圳市新報告2例本土個案1：35歲蕭某係後海航太科技廣場某公司員工，住東莞市南城區，其配偶李某也於18日在東莞市診斷為確診病例。

個案2：21歲朱某係深圳寶安國際機場某餐廳服務員，18日市疾控中心完成朱某的新冠病毒基因測序，朱某攜帶的病毒與CA868國際航班輸入的3例陽性病例和6月14日報告的確診病例姜某完全同源，均為Delta變異株（B.1.617.2）。

深圳衛健委指出，深圳最早本土確診1例為6月14日報告寶安機場海關工作人員姜某，他曾負責10日入境、有3例境外輸入陽性病例的CA868國際航班旅客流行病學調查。15日比對姜某新冠病毒基因測序，4例結果100％同源，均為新冠病毒Delta變異株（B.1.617.2），判定姜某為10日CA868航班境外輸入確診病例的關聯病例。

大陸國務院聯防聯控機制發布會11日證實，近期廣州發生的疫情也是由B.1.617.2變異株引起的，該變異株最早在印度發現。這個變異毒株的傳播能力比較強，目前已確定的幾個VOC（變異株）裡，它的傳播能力最強，比過去老的毒株傳播能力提高了100％，就是提高了1倍，比英國首先發現的毒株的傳播能力提高了40％還要多。

本輪疫情5月21日至6月18日24時，廣州累計報告153例境內感染者，其中確診病例146例，無症狀感染者7例。