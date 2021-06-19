大聯盟正式對「黏黏球」下達禁令之後，洋基王牌投手寇爾(Gerrit Cole)、道奇王牌投手包爾(Trevor Bauer)等人叫苦不迭。包爾在個人推特以強烈言詞譴責大聯盟做表面功夫，居然無視球員權益在球季中途改變規則。寇爾則是請求大聯盟網開一面，起碼保留一兩種東西給他塗在球上面，「我整晚都抓不好球。」

依據大聯盟的禁令，主審有責任在比賽中檢查投手的球，如果抓到上面塗有松焦油等黏性物質，必須當場驅逐投手，然後給予10天有薪水的禁賽。對於先發投手來說可能損失一至兩次先發，對於牛棚投手就更嚴重了。

寇爾表示：「球很不容易抓穩，大部分的球員不管是否投手都需要一些東西來幫忙。我知道聯盟掌握著生殺大權，但請聽聽球員的意見，畢竟我們已經生活在灰色地帶很長時間了，我很不希望看到有人因此受傷。」寇爾警告投手抓不好球的後果就是失控球變多，如果失控球飛往打者的腦袋就不妙了。

在氣候不佳的球場，投手在手上塗一些東西以增加對球的抓握力，原意並不是作弊而是減輕外在環境的負面影響。但有些物質被發現可以增加更多摩擦力，讓投出去的球轉速大幅上升。由於大聯盟從未嚴格取締，這種行為數十年來處於模糊空間，包爾曾經在電視節目聲稱7成大聯盟投手有「抹油」習慣。

大聯盟開始查禁之後，包爾的四縫線速球轉速下降了200轉（每分鐘轉速），這是相當大的跌幅。光芒王牌投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)表示他必須為此改變抓握方式，批評大聯盟選擇在球季中下達禁令，誰有辦法在球季中臨時改變握法呢？