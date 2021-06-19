印地安人隊19日作客匹茲堡，台灣好手張育成未被排進先發打線，他在第6局無人出局、一三壘有人時上場代打，1打數無安打，印地安人一度陷入1比11落後，但他們仍一路苦追，可惜反撲未果，以10比11不敵海盜隊，中斷近期的4連勝，海盜則辛苦止10連敗。

張育成昨天敲出本季第2轟，貢獻生涯單場新高的4分打點，送給老婆最好的生日禮物，生涯累積3轟、21打點也都超越胡金龍，成為大聯盟最多全壘打、打點的台將。

今天印地安人出征客場，張育成並未先發，在6局上獲得代打機會，不過他敲出三壘方向平飛球出局，一壘跑者也來不及回壘，形成雙殺，張育成僅代打1打數後被換下場，賽後打擊率降至1成77。

小聯盟部分，效力響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平、林家正今天都有先發出賽，陳聖平擔任游擊手、打第5棒，3打數沒有安打，另有1次四壞球保送；林家正則是擔任捕手、打第9棒，同樣3打數盡墨，吞下1次三振。