在京東等各方電商業者推動下，大陸今年「618」電商網購節取得佳績。大陸電商巨頭京東公布，2021年6月1日零時至6月18日24時，2021「京東618，18周年慶」累計下單金額超過人民幣3438億元，創下新紀錄。相比2020年618期間累計18日的前紀錄2692億元，2021年京東購物節下單額年增長達27.7％。

新浪財經19日報導，京東指出，今年618期間，下單金額最高的商品種類是手機、空調、筆記型電腦、冰箱、平板電視。賣出商品件數最多的品類是餅乾蛋糕、牛奶乳品、抽取式衛生紙、調味品、休閒零食。購買力最強的省市依序是廣東、北京、江蘇、山東、上海。

值得一提的是，今年各大電商平台提早開始行動，將618購物節拉長到1個月，創造了史上最長的618。天貓、京東、蘇寧等業者均在5月20日公布了618大促銷的遊戲規則，並在5月24日啟動這場購物狂歡。