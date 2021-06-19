岸巡在密艙內查獲大陸乾燥香菇一批，共計46袋總重774.14公斤。（金門岸巡隊提供）

岸巡在密艙內查獲大陸乾燥香菇一批，共計46袋總重774.14公斤。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊在湖山港際，查獲「地下小三通」走私大陸香菇774.14公斤。（金門岸巡隊提供）

疫情發燒遍地烽火，地下「小三通」照搞不誤。金門岸巡隊17日中午在湖山港查獲1艘小船超越兩岸中線，走私大陸香菇774.14公斤，落網3人依違反《國安法》及〈兩岸人民關係條例》移送法辦，但直到18日晚間才由衛生局送往警光會館執行居家檢疫，時間延遲逾24小時以上，引起相關單位的關切。

金門岸巡隊在17日中午12時許，於東北面海域發現1艘小船逾越禁限制水域，往對岸大陸方向前進，並在距離馬山前線據點僅約2000公尺的大伯嶼滯留，行跡十分可疑，研判有走私意圖。

岸巡火速調派線上巡防艇和一線駐點官兵，協同金門查緝隊赴周界海岸部署。迄16時許，在該艘小船於湖山港岸際靠泊時一擁而上，在密艙內查獲大陸乾燥香菇一批，共計46袋總重774.14公斤。

岸巡基於防範疫病跟著上岸，全體安檢人員均全程穿著防護衣，在船體及走私物品執行清消作業，並對薛姓、潘姓和陳姓等3名嫌疑人量測體溫，確認並無發燒後，通報金門縣衛生局應變處理，並依違反《國安法〉及《兩岸人民關係條例》移送檢方偵辦。

薛姓民眾訊後遭檢方諭令以2萬元交保，另2人無保請回。但縣衛生局直到昨天下午，始驚覺3人應執行居家檢疫，趕緊協同縣港務處、警方和鄉鎮公所，在晚間18：30兵分多路陸續於金城鎮、金湖鎮和金沙鎮找到他們，依法開立居家檢疫通知書，並由警方協助送往金沙鎮警光會館執行。

由於整個居檢作業的執行，在時間上整整落後24小時，一旦出現疫情狀況，將使目前零確診的金門出現防疫「破口」，後果將不堪設想，相關單位已著手檢討改進。