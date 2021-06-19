新北市中和區勝利市場傳出有攤商快篩陽性，最後PCR檢測為陰性，市場仍決議從今（19日）起停業3天，落實消毒防疫措施，如今，再度傳出Global Mall環球購物中心中和店也有櫃姐染疫，今（19日）暫停營業、全館消毒，衛生局也證實有1女員工確診，已啟動疫調匡列相關接觸者。

Global Mall環球購物中心中和店官方臉書公告，今（19日）暫停營業、全館消毒，將於明（20日）恢復營業，營業時間為上午11時30分至晚間8時。

環球購物中心表示，於6月18日晚間接獲通知，中和店有專櫃員工身體不適確診，以嚴謹態度啟動防疫程序，除了確診同仁自身居家隔離，也針對近距離接觸之員工先要求居家隔離，預先防範。今（19日）中午前接獲衛生局正式通知。

同時啟動防疫措施，「連續3天消毒、1天停業、全面快篩」，19日閉館停業1天及20日開館前再強化清消。基於保護每位同仁的健康及安全，以及響應新北市政府篩檢政策，中和員工皆已完成PCR檢測，也將要求專櫃員工於19日完成快篩檢測。

環球購物中心表示，實施「實聯制」、縮短營業時間、暫停餐飲內用、持續近2周採最低營運模式，僅提供餐飲外帶外送、民生必需服務。

此外，商場每周進行全館滅菌清潔消毒、每小時公共區域以酒精消毒，入口量測體溫、酒精消毒液措施，館內員工每3小時測量一次體溫，並進行自主健康管理，若遇同仁身體不適或家人有確診，皆會要求同仁立即居家隔離，並持續關懷健康。

新北市衛生局指出，確實有在商場工作的員工確診，目前已將她送往集中檢所安置，並啟動疫調匡列相關接觸者。