高雄文化新地標「內惟藝術中心」即將啟動，翻轉城市美術館的未來想像(內惟藝術中心模型圖)。（高市文化局提供）

高雄文化新地標「內惟藝術中心」即將啟動，翻轉城市美術館的未來想像(內惟藝術中心透視效果圖)。（高市文化局提供）

高雄文化新地標「內惟藝術中心」即將啟動，翻轉城市美術館的未來想像(內惟藝術中心透視效果圖)。（高市文化局提供）

高雄文化新地標「內惟藝術中心」即將啟動，翻轉城市美術館的未來想像(高雄美術館園區未來願景及周遭交通相對圖)。（高市文化局提供）

高市府提出的「大美術館計畫」最後一哩路「內惟藝術中心」興建案，歷經數年調研、設計、都審等過程後，6月正式啟程開跑。市長陳其邁表示，全民防疫的同時，城市建設不停歇，未來將在美術館園區西側設立新館，翻轉民眾對城市美術館的未來想像。

高市府在2017年高美館轉型為行政法人之際，宣示啟動「大美術館計畫」。該計畫在時任文化局長的史哲帶領團隊一步步努力下推進，並爭取中央前瞻基礎建設補助與高市府的支持挹注，歷經數年從館內展示空間、公共服務區域，再到美術館園區水環境與綠色景觀、廣場群以及入館動線友善化，重新定義城市、人群與美術館的新關係。

文化局指出，「內惟藝術中心」將座落於高美館園區西側馬卡道路與兒童美術館之間，環狀輕軌C21A站步行僅需3分鐘，占地約有1公頃，由劉培森建築師事務所規畫設計，建築外觀呼應柴山綿延起伏的山形，以帶狀式輕量建築群的設計，與自然景觀共構共融。

另以漫遊式的穿透性動線，串起典藏修復展示空間、親子影廳、文創商品、輕食空間等複合式機能，未來將以體驗型的互動式藝術參與，讓大眾能更愜意自在地享受高美館超過40公頃、結合公共藝術與自然生態的一日遊藝術生活圈，迎向內惟聚落與社區建立溫暖緊密的連結。

陳其邁指出，高美館園區馬卡道路以西的內惟社區長期以來因鐵路縱貫線的阻隔，居民對於鐵路地下化後的新發展充滿期待，高雄會拿出「緊緊緊」的精神，整合鐵路綠園道、輕軌捷運環狀系統建設，及未來這座結合在地文化記憶與國際藝術視野的「內惟藝術中心」，帶動西側舊街區都市更新契機。

文化局長王文翠指出，「內惟藝術中心」肩負著縫合都市新舊紋理使命，也是高雄專業文化機構轄下三館（高美館、高史博及電影館）共同構築藝術史、歷史文化與電影美學的典藏教育基地；她原本希望在開工前規畫與社區居民同樂的動土典禮，但受疫情打擾只得暫停，本周將會進行民代約訪說明，期望市民一同期待這座具前瞻性、國際性、獨特性的文化新據點。