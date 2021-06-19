桃園聖保祿醫院醫療部主秘藍章杰在臉書分享幫長輩打疫苗的趣聞。(聖保祿提供)

桃園聖保祿醫院負責陽明高中疫苗接種站服務。(聖保祿提供)

桃園聖保祿醫院負責陽明高中疫苗接種站服務。(聖保祿提供)

桃園聖保祿醫院醫療部主秘藍章杰在臉書分享幫長輩打疫苗的趣聞，有人誤以為打針前要簽生死狀，當場要示範武術，有人則是高喊要打一次性的，聽到沒有輝瑞回說要再等等，但獲悉可能是「高端」，秒回：「那你現在還是幫我打AZ好了！」讓他笑言，老人家就像可愛的小朋友。

桃園聖保祿醫院負責陽明高中疫苗接種站服務，醫療部主祕藍章杰在臉書分享，幫老人家打疫苗雖然累，但也有很多趣事，像是95歲老爺爺打針前不解為何要簽「生死狀」，當場高喊自己打過日本鬼子、打過共匪，寧可死在戰場、不要死在疫苗，還說自己會武術，要示範給醫療團隊看，護理師連忙制止說：「爺爺，那是同意書，不是生死狀啦！」

另外有阿嬤5月中曾打過疫苗，護理師告知不能頻繁接種，阿嬤妙回：「新聞說要1個月打1次，你們年輕人要看電視啦！」還有阿公健忘，打完疫苗後休息15分鐘，嚷著：「你們為何不幫我施打！」護理師連忙安撫說：「您剛剛不是才請我幫您丟壓傷口的棉球嗎？」阿公才猛然想起說：「對吼！」

另有一位阿公，一來就說要打「一次就好」的疫苗，醫師安撫告知目前沒有「嬌生」，阿公說那他要「輝瑞」，醫師回覆只有「AZ」，阿公就稱要再等等，或許會有更好的疫苗，醫師妙回：「你再等一下就會有高端的，也不錯啊！」阿公連忙表示：「那你現在還是幫我打AZ好了！」讓醫師笑言老人家就像可愛的小朋友，強調我們都會老，要多點關心和體諒。