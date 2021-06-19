國民黨主席、立委江啟臣質疑，中央紓困的方式整個複製，再貼上做一些小調整而已，這一波疫情衝擊百工百業，衝擊是各行各業，政府這種紓困作為，民眾無感。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕開第一槍，宣布開放全市1萬3000多名鄰長接種疫苗，昨天晚上10時卻接獲中央反彈公文，要求收回命令。市府以鄰長協助防疫等同第一線防疫人員，有染疫高風險，19日照樣為鄰長施打疫苗。對此，國民黨主席、立委江啟臣抨擊，中央將防疫當政治，地方政府就是一個基層的防疫指揮中心，應授權地方自行考量。

台中市一早大雨滂沱，但澆不息江啟臣的怒火，在捐贈防疫物質後受訪時，對台中市開放鄰長施打疫苗遭中央「打槍」，為盧秀燕鳴不平，強調防疫工作的分配，參與的人員也不見得完全一樣，六都可能彼此就不一樣了，六都及其他縣市長，都是地方指揮中心的指揮官，應該給予他們一定的權限來決定，可以因為合理的需要規畫。

他說，依優先施打順序，台中市認為鄰長可以優先來施打，也可以視為第2類，因為他防疫過程載送通知書，不管是疫苗、接種通知書，或者像其他防疫通知，台中有的里高達兩萬人，不可能只靠里長，里長也付出很多，站在第一線。

江不滿的說，台灣防疫工作，從5月中以來，疫情爆發以後，更讓人民看到政府在防疫工作上面的疏漏，以昨天立法院的紓困方案雖然通過了，但是看到表決的過程，民主進步黨真的不是進步黨，而是「民意全部擋」，國民黨針對防疫要求補發現金，結果被否決，要求要增加疫苗的採購量，也被反對，「蔡總統，你真的有想要防疫嗎？」

對鄰長打疫苗遭擋，他說，問題歸根究底，就是疫苗不足，疫苗如果夠都不會產生這一些排擠的效果，疫苗不夠要地方來配合疫苗接種，即使中央列下10類施打原則方向，但是每一個地方疫情是不一樣，每一個地方防疫工作的分配，參與人員也不見得完全一樣。

江啟臣強調，6都可能彼此就不一樣了，所以六都市長也是地方指揮中心的指揮官，應該給予他們一定的權限來決定，那些人有合理需要，可以優先施打。

「台中認為鄰長可以優先來施打，也可畫為第二類」，他指出，做好防疫上下團結一心，相互協調，不是說中央的決策，地方的決定中央來打臉，或者地方有困難，中央沒有想辦法解決，然後就一紙公函下來反對，防疫上面中央該扮演的角色。

江啟臣質問中央，「把防疫當政治，還是把防疫當成是救命的事情」，如果全部都由中央流行疫情指揮中心來指揮，那也可以講清楚，以後所有的事情就由中央指揮中心，陳時中一個人說了算，但如中央不敢負責任，不贊同，就授權地方，不要再把防疫當政治，也不要再把人命當數字，中央跟地方合作，防疫才能夠順暢。

針對勞工紓困貸款，因為人數太多，銀行出現暫緩作為，他不滿的說，行政院長蘇貞昌制定這一波的紓困，只是「複製、貼上」，把去年的紓困的方式整個複製，再貼上做一些小調整而已，這一波疫情衝擊百工百業，衝擊是各行各業，政府這種紓困作為，民眾無感。