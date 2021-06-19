打疫苗猝死消息頻傳，一名男大生發文分享，家人擔憂是否該讓爺爺去打疫苗，他找了資料發現猝死者的死因尚未釐清，加上染疫死亡的機率比打疫苗死掉的機率高，因此決定讓爺爺去打，但也好奇大家的看法。貼文引起熱議，不少網友認為保險起見還是該打，但有許多網友看到猝死消息後嚇到了，紛紛表示不想去賭打疫苗後死亡的可能性，「真的很怕原本好好的，結果打了以後反而出問題」。

一名男網友昨在Dcard發文分享，他的爺爺今年80多歲，被列為這波公費接種疫苗的名單中，但最近幾天傳出有些長被打完疫苗之後猝死的新聞，讓家人們看了很擔心，不知道應不應該讓爺爺去打疫苗。

男網友表示，他上網搜尋相關資料發現，這些猝死的長輩的死因還不能確定與疫苗有關，家上比較罹患新冠肺炎的死亡率和打疫苗的死亡率，發現其實打疫苗更安全，與家人討論過後，最終仍決定要讓爺爺打疫苗。另原PO也好奇家裡有長輩的大家都是怎麼決定的呢？

貼文引起熱烈討論，有網友表示，看到最近的新聞，考量到家中長輩有慢性病和心臟問題，大家討論之後決定不去賭疫苗的死亡可能性，真的很怕原本好好的，結果打了以後反而出問題；另也有網友說，爺爺70多歲有在洗腎，因此可以優先打疫苗，家人想替爺爺填意願書，但爺爺卻堅持不打，很怕自己打了反而會死掉。

不過，也有許多網友表示，為了保險起見，還是說服家中的長輩去打疫苗了，而且打了疫苗以後，除了肌肉痠痠的、頭暈之外，好像也沒有什麼特別不舒服的狀況。但有部分網友則認為，如果長輩意識清楚，家人也應該尊重長輩的決定。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨在記者會上建議，如果本身的身體狀況、慢性病的控制不穩定，不需要急著打疫苗。勉強外出也可能會影響老人家的生理變化，因此建議不要大老遠送至很遠的注射站，應至如平常有就診的診所施打疫苗，而臥床的長輩也不用著急，可以等地方政府提供到宅服務免除壓力。