大里區立德里長江和樹說，目前長者施打疫苗後出現不良反應，憂心忡忡，應檢討，希望中央重視地方聲音。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市長盧秀燕率6都之先，18日宣佈13000名鄰長於19、20日與長者同步開打疫苗，卻傳中央發文應暫緩，引地方熱議，立德里長江和樹說，第1線鄰長若染疫了，怎麼去發通知單給家戶長者？請中央重視地方需求；有鄰長說，因工作常接觸里民，真的很需要打疫苗，很感謝「市長媽媽」讓鄰長優先接種。

一早各地鄰長不畏雨勢，踴躍前往快打站接種；大里區1名女鄰長林美麗說，謝謝台中市長盧秀燕，能讓鄰長們優先施打疫苗，因鄰長都親訪家戶、發通知單，告知民眾接種事項，她也擔憂若染疫，怎麼服務里民，也怕萬一傳染給民眾，那該怎麼辦，亟需接種疫苗。

大里區立德里長江和樹說，台中市有1.3萬名鄰長打疫苗，竟聽到中央說鄰長不適列優先施打族群，但鄰長配合協助政府政策，像是普查、發政令宣導，通知家戶，屬於第1線人員應優先接種，呼籲中央，不要在辦公室看數據、看報告，應傾聽地方需求，不然會造成民怨。

江和樹另指，如果疫苗夠的話，需要這樣搶嗎？那台中市長者目前看來施打意願不高，應該檢討原因，因為現在大家看到長者施打疫苗後出現不良反應，憂心忡忡，長者到底打不打？希望中央重視地方聲音。