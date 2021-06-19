香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日於電台節目表示，委員會審視逾300例接種疫苗後的異常個案，發現約90例與疫苗有關連。比率約為每100萬名接種者中出現約90例不良事件，現在有3例獲批疫苗保障基金共45萬港元(下同，約合台幣161萬元)，涉及嚴重急性過敏、普通過敏及嚴重面癱。均與科興疫苗相關。

孔繁毅表示，委員會先後審視逾300例接種疫苗後的異常個案，發現當中三成的個案與疫苗有關連，或不排除有關連，佔約90例，比率約為每100萬名接種者中出現約90例不良事件，最嚴重涉貝爾面癱，其他相對屬較輕微個案。

至今有3例異常個案獲批疫苗保障基金共45萬元。孔繁毅指，3例個案均與科興疫苗相關，包括30多歲女性涉及嚴重急性過敏、其餘兩名一男一女同為50多歲，涉及普通過敏及嚴重面癱。他指，科興疫苗與面癱確實有關係，不過九成面癱的患者可全面康復，僅少數會出現長期面癱的情況。

他稱，逾300例異常個案中，嚴重個案所佔的比例非常少，以面癱及吉巴氏綜合症為主。他以肺炎鏈球菌等疫苗為例，指每100萬人中1.3人出現急性嚴重過敏，若以該比例計算，與其他國家地區，以及其他疫苗的數據相若。

孔繁毅認為，300萬劑次只有3例出現嚴重過敏，比率低，與其他季節性流感疫苗情況相當。嚴重過敏是可臨床即時發現，在15分鐘至30分鐘的觀察期內，見到有人出現呼吸急促、休克等都可得到即時治療，如施用救心針等，已經可受控，經入院治療便可康復，有需要會轉介去個案門診做篩查，如不適宜接種第二劑，可轉接種不同平台疫苗。至於港府至今批出的3例賠償，均涉科興。