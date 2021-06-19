Motorcycle stuntman/daredevil Alex Harvill dies in crash at Moses Lake Airshow during world-record attempt pic.twitter.com/7RESqqQiCA — dubseatv (@DubseaTV) June 18 2021

美國有線電視新聞網(CNN)18日報導，美國28歲機車特技表演者哈維爾(Alex Harvill) 17日前往華盛頓州，準備騎車衝過跳台並飛越長約351英尺(約107公尺)的距離，以打破現有金氏世界紀錄；卻不幸在練習時失手，狠狠地撞上土堆而斷魂於最喜愛的運動上。

這場意外發生在華盛頓州的摩西湖空中秀，活動原訂將於當地時間17日上午10時展開。在這場表演中，哈維爾將挑戰金氏世界紀錄中，飛越最長機車坡道的紀錄，這意味著他需要騎車衝上跳台、飛越長達351英尺的距離。

哈維爾當天先進行150英尺的暖身挑戰，現場已經聚集不少觀眾準備欣賞他的英姿。隨著摩托車引擎低吼，哈維爾不斷催著油門加速，在一舉衝上跳台後成功飛越多輛大型貨車。這時場邊已響起如雷般的掌聲，殊不知意外就在此時發生，正當他準備降落在前方土堆時，卻意外的因距離估計錯誤而一頭撞上土堆，當場從機車彈落、安全帽也噴出。

現場民眾從鼓掌到瞬間轉為驚呼。雖然現場醫護人員馬上衝上前去緊急急救，並立刻送醫治療，但仍受傷不治。華盛頓州格蘭特郡的驗屍官員表示，「我們向哈維爾的家人、朋友表達最深切的哀悼之意」。主辦單位也表示，所有門票收入將支付哈維爾的醫療開銷。

現為兩項摩托車跳躍金氏世界紀錄保持人，享有「機車飛人」美譽的哈維爾。在2013年，他成功飛越297英尺距離並安全著路於土堆上。孰知此次竟於150英尺練習中便殞落。按原定行程，這次如果成功完賽，其將打破澳洲選手麥迪遜於2008年締造的紀錄。