「台南便利送」平台今起與大型量販業龍頭家樂福合作，民眾線上購物滿800元即可免運費送到家。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

為降低市民朋友因疫情影響造成日常採買不便，台南市政府繼5月24日推出「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」服務，今日再與大型量販業龍頭家樂福合作，推出台南地區限定服務，民眾只要由台南便利送平台連結到家樂福線上購物，購物滿800即可享免運優惠，小黃幫忙把生鮮雜貨等商品運送到家。

台南市長黃偉哲表示，因應新冠肺炎疫情衝擊產業及民生經濟，市府建置台南便利送平台，迄已媒合11個商圈及12個市場開啟外送服務，總訂單數突破6000筆，訂單金額超過331萬元，目的即希望提供跨業整合、創新互助營銷模式，減少原有消費模式因防疫帶來的衝擊。

該平台除了介接小短腿[email protected]提供機車配送方式服務商圈與市場外，並納入招財貓及計程車車隊一同加入協助物流的行列，呼籲民眾多多使用台南便利送下訂，除了增進攤商、店家生意外，也間接提升計程車運量，紓解計程車因疫情的衝擊，又能達到防疫，創造三贏。

家樂福公共事務部南區公關經理呂承璁表示，為紓解計程車受疫情衝擊，家樂福跟台南地區的計程車合作，推出外送服務，除了紓解計程車受疫情衝擊，也能分擔線上購物爆量的訂單，據統計，受到民眾減少外出影響，家樂福線上購物平台來客數與訂單較疫情前增加約3、4成。

經發局長陳凱凌指出，台南便利送市場計程車外送服務範圍限鄰近該市場周邊10公里內配送，單筆訂購500元以上，消費者只需負擔50元運費，市場生鮮食材送到家，政府每趟最高補助運費180元，目前已超過800家上架，並推出199、299、399、499等不同生鮮美食組合包，協助市場攤商在這波疫情注入活水，度過疫情難關。