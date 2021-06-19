新冠肺炎本土疫情未歇，全國三級警戒延長至6月28日，死亡人數更突破500人，新北市議員陳偉杰今（19日）透過臉書表示，可以效法加拿大的防疫措施，台灣的防疫破口「3＋11」政策，不正是便宜行事的後果嗎？目前正是台灣防疫的重要關頭，政府更應勿枉勿縱。

陳偉杰說，台灣新冠疫情還在延燒中，確診數已破1萬3000人，死亡人數已超過500人，儘管近日每天本土確診數以及死亡數逐步減少，但誠如市長侯友宜所言「沒有樂觀的本錢」。

陳偉杰指出，近日一位熱情的鄉親以自身經驗反應，正逢台灣疫情進入三級高峰，但甫一落地之後，發現台灣的入境防疫措施比起加拿大卻落差甚大，似乎並未做到滴水不漏，也不如加拿大嚴謹。

台灣入境只需要持3天內PCR陰性證明即可，政府並不會對入境旅客在現場進行快篩，只有針對有症狀的旅客安排採檢。但加拿大政府除了規定必須要持72小時之內的核酸檢測陰性報告才能上機，落地抵達機場的時候，即有人員協助 快篩，並給予一個家庭快篩包。

此外，入境者必須搭乘計程車去防疫旅館住4天3夜。加國政府會用email通知在機場的快篩結果，若報告是陰性就可以離開防疫旅館回到家裡繼續居家檢疫。

陳偉杰也特別指出，台灣沒有對入境旅客進行完善的檢查就放行，只要求他們有相關症狀可自行通知1922，而且居家檢疫14天後，衛生單位也沒有主動針對檢疫者進行快篩。

陳偉杰還強調，不只如此，加拿大政府對於違反居家檢疫的罰則很重，如果違反14天居家檢疫的規定，罰款是75萬加幣（約台幣1700萬），還有坐牢6個月，如果當事人故意或因魯莽而違反該法，並對他人構成死亡或嚴重人身傷害的危險，可處以最高100萬元加幣（約台幣2200萬）的罰款或3年以下的監禁，或兩者兼施。

陳偉杰也特別強調，這樣的罰款金額許多人一輩子都賺不到，所以誰敢違規？反觀台灣，罰則實在是太輕了！難怪台灣違反居家檢疫者時有所聞，對於入境者應予以強制快篩或核酸檢測，若因政府預算有限，或許可讓入境者在現場自費快篩。