上海航運交易所18日公佈出口集裝箱運價指數數據，其中，上海出口集裝箱指數（SCFI）3748.36點，創下歷史新高，相比上周上漲44.43點，漲幅1.2％，相比2020年最低點818點，大漲358％。

另外，中國出口集裝箱指數（CCFI）為2526.65點，也創下歷史新高，相比上周上漲84.08點，漲幅3.4％，相比2020年最低點834點，大漲203％。

另據網易財經19日報導，當前全球航運運力吃緊，缺櫃、塞港消息頻傳，推動業者加緊投入造船以增強運力。中國船舶集團有限公司旗下滬東中華造船（集團）有限公司18日披露，該公司取得來自台灣長榮集團的兩艘2.4萬標準箱（TEU）超大型集裝箱船建造合同。

報導稱，該型船是目前全球裝箱量最大、載重噸最大的集裝箱船，也是繼2018年簽署4艘2500TEU集裝箱船、2019年簽署4艘2.4萬TEU超大型集裝箱船訂單之後，中國船舶集團與長榮集團的再次攜手。

大陸航運業人士指出，當前全球集裝箱運輸市場運力緊缺情況並未得到緩解，中國出口集裝箱運價暴漲並再創新高。火爆的行情也傳導至造船市場，主要集運公司，包括馬士基、地中海航運、達飛輪船、赫伯羅特等都在更新和擴展船隊，導致近幾個月，中日韓三國船廠集裝箱新船訂單接到手軟。