受到新冠疫情影響，上季連總冠軍賽都沒打完就告落幕的PLG，下個球季何時開打與如何進行都還沒確定之際，新竹街口攻城獅卻選擇逆向操作，提前在19日宣布洋將大勝強勢回歸，確定下個球季續披攻城獅戰袍，這將是PLG所有球隊當中最快宣布下季洋將人選的操作。

以下是攻城獅新聞稿內容，「新竹街口攻城獅球團於19日宣布上季表現優異的大勝(Branden Dawson)正式回歸，大勝於上季出賽7場，繳出場均21.1分、11.4籃板、4.1助攻、1.2火鍋與2抄截的全面數據，且大勝是下半季攻城獅戰績強力反彈的關鍵因子，屢屢上演爆扣戲碼也深受獅紫軍們的愛戴。攻城獅球團期盼下季能與大勝再度聯手對抗強敵！」

或許是因大勝擁有這種提前確定續約的價值，畢竟原本上季上半季效力SBL高雄九太的他(在九太叫做布蘭登)，儘管包辦SBL上半季得分王與籃板王位置，卻在下半季突然遭到JC戰象取代，讓他只好無奈改名大勝加盟攻城獅，更在下半季幫助攻城獅直到球季尾聲才告淘汰出局。