蔡政府執力推動國產疫苗，但技術問題多，導致爭議不下。台大公共衛生學院教授陳秀熙認為，國產疫苗是否具備保護力，得看能否應付南非、印度、英國與巴西等變種病毒株，並比較對新舊抗體的綜合濃度，如此二期橋接三級臨床試驗進度才有效果。

長風基金會今(19)日邀請陳秀熙發表線上演講。陳秀熙提到，新冠疫情來得迅猛，並在國際快速蔓延，傳統疫苗研發需要4到5年時間，根本不足以支應這起全球大傳染，因此輝瑞、莫德納與AZ才會在三期臨床試驗階段，就緊急授權上市。

陳秀熙也提到，新冠疫情很快從一開始的武漢病毒株，進化成英國等新型變種病毒，WHO很清楚，這些已上市的國際疫苗，沒辦法對新型病毒產生效力，才會出現二期橋接三期疫苗技術，以克服變種病毒。

因此，陳秀熙強調，三期臨床試驗階段便上市的疫苗，與二期橋接三期的疫苗技術，完全是兩種使用目的。

至於國產疫苗，陳秀熙則說，我國在去年並非疫區，沒有發生社區流行，確診案例不足，導致執行疫苗研發三期臨床有困難，但今年5月起台灣已經成為疫區，國產疫苗應可在國內進行三期臨床，即使二期後就通過EUA還是要做三期，才能確保疫苗打到人體到底有沒有足夠的保護力。

各界十分擔心，政府力推國產疫苗，卻難取得國際認證，陳秀熙則建議中央，國產疫苗得進行第三期臨床試驗，至於如何進行，可以生物相等性的方式，將得過新冠肺炎的血清抗體，比較施打國產疫苗的血清濃度，並將所有資料都呈現給大眾，甚至AZ疫苗出現不良稀少反應，國產疫苗也可證明國產疫苗效力沒有比AZ疫苗弱，如此便不需要將國人當作國產疫苗安慰劑。

陳秀熙也說，之所以建議政府在這個時段採用此作法，在於如果疫情過去、受控制，國產疫苗要在國內進行實驗將更困難，其他國家的疫苗也將進入第四期研究，各國食藥署等相關單位，否定台灣的國產疫苗機率就更大。