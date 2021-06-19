我國訂購的505萬劑莫德納疫苗陸續出貨，繼18日抵台的24萬劑，傳出下一批41萬劑預計台灣時間19日晚間自盧森堡出發、20日下午抵達桃園機場。華航承擔載運疫苗任務，再度由CI-5556貨機負責。

41萬劑莫德納暫定抵台時間為20日下午3點，華航CI-5556貨機同樣自盧森堡出發，中停杜拜後直接返台；3天內運送65萬劑疫苗，被網友稱「護國神機」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，到目前還沒有辦法證實這樣的情況。