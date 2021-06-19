張晨光昨在大陸的抖音直播間落淚。（圖／翻攝自會火微博）

昨天是618超級帶貨日，64歲的金鐘視帝張晨光昨在大陸上直播賣酒，未料引來部分大陸酸民狂嗆「不好好拍戲為什麼要賣貨」、「缺錢嗎」，還說他賣假酒，用酸言酸語攻擊，看到網友謾罵彈幕情緒激動，他在鏡頭前忍不住哽咽紅了眼眶、低頭落淚，引來部分網友替他叫屈。

張晨光今（19）日早心平氣和，沒帶半點委屈表示：「昨天看到有人留言說我『晚節不保』，我一下火就上來，我沒說不拍戲，我每一次的作品都播得這麼好，我的小視頻（抖音）都以演技標榜，這會影響戲的品質嗎，我當下就氣得講這些話。」

他理性分析會掉淚是因為看到酸民講了這些話，他想到自己要直播帶貨時，從牴觸、接受、開始有興趣到現在是興奮過程，「昨天只是表達我的心境而已，我克服了我自己，『沒有想像不到的事，只有做不到的事』。我已經出道38年了，抗壓性是多大啊，我只會為自己想做的事、做到了而有感觸，不會因那些話而有心情起伏，昨天在那兩種種情緒交雜下，我是有感而發的」。

張晨光一直是跨界成功的代表人物之一，當年從國語小生到本土八點檔台語小生，這10多年在大陸發展，拍攝電視劇《那年花開月正圓》、《流金歲月》等作品也都受喜愛，如今跨界到短視頻，斜槓人生做好做滿，也都令觀眾刮目相看，接下來仍會繼續直播帶貨？張晨光堅定地說：「昨天的戰績，我只能說我是一匹黑馬。」

他強調：「我以前也是流量小生，但我不是流量小生變成流浪老人，每個人都有生財管道，有好的平台又有好的團隊，為什麼不做，我的戲都有質量，不同的戲我都可以演出不同感受，這就是我的能量，我在空檔做直播，有何不對，如果對我的戲有影響，我也不稀罕那些人看，我堅持演好戲、演好角色。」

他透露，一個多月前開始踏入直播圈的契機，「很多人帶貨，沒多久就翻車，我做這個事，是因為曾經在短視頻裡看到一支影片，主角沒有手、只用腳切菜炒菜，他用意志力還有講的話讓我覺得沒有想不到的事，只有做不到的事，只要有心，他打動了我，覺得可以把很多人帶向正面」。

另一半支持他做直播？張晨光說：「我太太知道內幕，沒什麼事，我一路走來的心境她都了解，從我要進軍抖音，我一步步告訴她，我在這邊做的事，她都支持，2個兒子也支持。」疫情仍嚴峻，現在打疫苗已是世界趨勢，張晨光今天也準備在大陸打科興疫苗，保護自己也保護身邊的人。

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