國民黨主席江啟臣19日炮轟蔡政府，民進黨的心態若仍不懂謙卑只會反對，就回去當反對黨好了！（盧金足攝）

國民黨主席江啟臣表示，國民黨在全國各地、各縣市黨部，發動大家一起來共襄盛舉。（盧金足攝）

國民黨主席江啟臣19日上午至西屯區中山國中前捐贈防疫物資給台中市診所協會，感醫護人員辛苦的站在第一線，「是我們的家人，也是我們兄弟姊妹」，在第一線保護我們，我們在後面當你們後盾。

江啟臣表示，捐贈口罩與防護面罩，這些防 疫資源是醫護人員每天都要使用，大家一起努力把防疫工作做好，也唯有我們共同團結，才能戰勝疫情。

他強調，國民黨會在全國各地、各縣市的黨部，發動大家一起來做，號召共襄盛舉。希望防疫的工作人員能夠注意自己的，醫護身體健康，才能照顧我們所有人。

對防疫進度，江啟臣痛批，目前台灣獲得的疫苗「捐的比買的還多」，質問「蔡總統不覺得羞恥嗎？」紓困預算從二千一百億加到八千四百億，這些經費可以買多少疫苗？政府如果去年有超前部署，沒有民進黨內的派系紛擾，「會搞到今天還要請郭董、台積電出面買疫苗嗎？」

他感嘆，台灣防疫上半場還是「Taiwan Can Help」，下半場慘變「Taiwan Needs Help」，蔡政府救救百姓，盡快買到疫苗才是重點。

「人民現在需要救命錢！」江啟臣炮轟蔡政府，有超過五成民眾認為紓困無感，美國、日韓、新加坡等其他國家，都經歷過類似台灣的疫情經驗，這些國家有的發不只一波的現金，民進黨的心態若仍不懂謙卑只會反對，就回去當反對黨好了！

今日捐贈活動，不畏大雨來襲，包括國民黨台中市黨部主委林敏霖、市議員楊正中、黃馨慧、張廖乃綸、市議員楊正中服務處執行長楊大鋐等人都出席力挺醫護。