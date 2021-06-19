由於廣東新冠疫情爆發，大陸深圳鹽田港進出口工作受到延遲，影響天數已超過兩周，儘管目前鹽田港已恢復約70%的運作能力，但官方證實最快要到6月底才能正常運作，有專家就表示，貨物的延遲可能導致民眾在年末假期時，無法在架上購買到所有的商品。

CNN報導，從6月初開始，鹽田港進行更嚴格的防疫管制，貨物進出口人員都必須通過篩檢，導致船期延遲14天以上，且鄰近的南山港、蛇口港也受到牽連，航運分析機構Vespucci Maritime分析師Lars Jensen就表示，鹽田港壅塞造成的貿易影響，已超過3月長賜輪事件。

目前情勢雖有好轉，但尚未恢復正常運作，波羅的海國際航運公會分析師Peter Sand說：「鹽田港的狀況讓原本就相當緊繃的全球供應鏈雪上加霜，可能導致民眾在年末假期時，無法購買到所有原本想購買的商品。」

匯豐航運與港口股票研究部門主管Parash Jain認為，需要花費數個月的時間才能消耗鹽田港封閉造成的貨物延遲，加上夏天旺季開始後，所有需求增加，供應鏈承受的壓力也會更龐大。

港口壅塞進一步推升貨櫃航運費率，上海航運交易所18日公布SCFI貨櫃運價指數逾3748點創下新高，美東線報價突破8900美元，地中海線也漲破6300美元，而若加上旺季附加費等額外費用，費率有機會挑戰2萬美元大關。