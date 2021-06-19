TERANCE MANN HEAT CHECK 😤



He's up to 34



(via @NBATV)pic.twitter.com/lYDDaJq9e4 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 19 2021

這下子所有人都會記住曼恩這個名字！儘管里歐納德續掛免戰符，快艇19日仍克服下半場一度落後25分頹勢，靠的是年僅24歲的小將曼恩，攻下生涯(NBA加大學)新高的39分，帶領快艇不可思議以131比119逆轉擊潰聯盟龍頭爵士，4勝2敗闖進西區冠軍賽跟太陽交手。

終於迎來主控康利傷癒復出的爵士，卻在第2節看到本季年度第六人克拉克生大爆發，他相當誇張地連拿17分，幫助爵士逐漸擴大領先到20分以上，上半場打完，爵士72比50領先地主快艇，克拉克生半場就拿21分，米契爾也有22分。

米契爾下半場一開始就投進「LOGO SHOT」，幫助爵士取得25分大幅領先，可是快艇馬上打出11比0攻勢，其中「二年級生」曼恩更是火力全開，單節轟進20分，帶領快艇縮小落後到2分，甚至打到末節，快艇反以107比100超前。

靠著曼恩末節還剩5分33秒的三分球，快艇取得10分領先，儘管爵士仍未放棄，打到最後1分39秒靠著歐奈爾投進三分球，可是貝弗利最後1分15秒也投進三分球回應，場上幾乎大勢底定，全場洛杉磯球迷也熱情歡呼迎接快艇確定晉級。

例行賽場均才7分、季後賽場均4.6分的曼恩，今天全場投21中15，含三分球投10中7，表現完全填補里歐納德的空缺，保羅喬治也有28分、9籃板及7助攻，雷吉傑克生27分、10助攻；爵士以米契爾39分最高，歐奈爾21分、10籃板。