不管買屋或租屋，除了周遭環境是首要考量，同棟住戶是否為好鄰居，相信也是許多人關切的，「鄉民女神」潔哥就透露每逢假日時，樓上住戶就會傳來「咚咚咚」的聲音，多次向管理員投訴卻未見改善，讓她表示：「先買器材蒐證，要直接走法律了吧」。

潔哥表示只要假日在家，就會聽到樓上住戶傳來「咚咚咚」的聲音，原本是頗不在意，但由於會吵到女兒睡覺，便去跟管理員投訴過幾次，但卻不見狀況改善，忍無可忍之下本來要衝上樓理論，卻發現安全門沒辦法開啟，只好再去跟管理員溝通，但據樓上鄰居表示只是「正常走路」，讓她氣憤表示：「正常走路會一直咚咚咚咚咚咚嗎？真的不行就是買震樓神器了」，但事後不忘強調「震樓神器不合法」。

沒想到經過管理員幾番溝通後，狀況依舊沒有改善，而且對方堅持只有走路，甚至認為是被故意找碴。對此，潔哥強調樓上住戶小孩年紀都20幾歲，而且一家人走路都相當大力，由於狀況越來越嚴重，因此決定買器材蒐證後，就直接走法律途徑，至於告不告的成是其次，重點是讓對方知道已經造成別人困擾。

對此，網友也紛紛留言：「可以蒐證錄音，最好有鄰居一起蒐證，然後直接交給警察局，警察局會用社違法開罰」、「我家是連樓下跑跳都聽得到，夾在中間超痛苦」、「有沒有考慮過先請他們一個人下來裡下聽一下看看」、「請管理員去聽，不然就是請環保局來測分貝數」。