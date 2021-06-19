新北宏匯廣場自主停業36天 全額替工作人員快篩 13:022021/06/19 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宏匯廣場6月12日起啟動外送外帶。（宏匯廣場提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏匯廣場從三級警戒後4次宣布自主停業，昨（18日）表示決定再延長自主停業至6月28日，繼續暫停百貨零售專櫃的現場營業，若從5月24日起算，共會停業36天，宏匯廣場表示，期間承受龐大的損失與費用，而且無法預測市場景氣何時能夠完全回復。 為共體時艱，宏匯廣場5月25日起調降所有專櫃品牌包底、減免管理費及每月固定費用；6月4日起先恢復超市營業，供應民生物資；6月10日全額負擔31家餐飲品共257位專櫃人員防疫快篩費用。 宏匯廣場6月12日起推出外送外帶。（宏匯廣場提供） 美國線貨櫃爆量 運價飆天價 廣東添6例本土確診 深圳寶安機場2人感染印度變異株 #宏匯廣場 #專櫃 #自主停業 #快篩 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地方商家停業損失慘 新北盼中央盡速納入營業衝擊補貼 13:542021/06/18 生活 職場》防疫美食不可少 百貨廣場無溢價拼外送服務 18:042021/06/18 生活 中鴻7月內外銷盤價 溫和小漲 04:102021/06/19 財經要聞 150天完成3億劑疫苗接種 美聯社：拜登面臨另一項危機 08:502021/06/19 國際 疫情推波 企網銀交易大熱門 04:102021/06/19 金融．稅務 京東618網購節 台人狂剁手 04:102021/06/19 全球財經 彰化公共自行車系統更換 7月暫停服務 04:102021/06/19 地方新聞 陸港觀盤－美匯急升 預期港股走勢反覆 04:102021/06/19 全球財經 中和環球櫃姐確診 19日全館歇業消毒 12:142021/06/19 生活 兩岸看世界》疫情反彈學校停課 在家帶娃分分鐘要爆炸 08:422021/06/19 兩岸徵文 單日確診數仍破百 醫揭1關鍵 嗆爆「3＋11」護航者 08:002021/06/19 生活 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 影》北市特權疫苗調查報告出爐 柯文哲爆：高嘉瑜有來關說 - 生活 台中再傳3人打疫苗後猝死 最年輕42歲！有慢性病史 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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