宏匯廣場從三級警戒後4次宣布自主停業，昨（18日）表示決定再延長自主停業至6月28日，繼續暫停百貨零售專櫃的現場營業，若從5月24日起算，共會停業36天，宏匯廣場表示，期間承受龐大的損失與費用，而且無法預測市場景氣何時能夠完全回復。

為共體時艱，宏匯廣場5月25日起調降所有專櫃品牌包底、減免管理費及每月固定費用；6月4日起先恢復超市營業，供應民生物資；6月10日全額負擔31家餐飲品共257位專櫃人員防疫快篩費用。