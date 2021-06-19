吳淡如疫情期間除了電商本業，她也完全沒閒著，先是忙著幫受疫情影響的大樹鄉民賣出了3500箱荔枝，又忙著替醫護人員準備需要的物資。看到藝人賈永婕募集到342台救命神器卻被抹黑分化台灣，她氣得說：「這樣也要檢舉，那以後誰還敢出來救命！」

吳淡如私下熱心公益，但過去曾因「依法」而無法幫助需要的人，這次看到賈永婕遭惡意攻擊，心有戚戚焉，她就想問：「人命沒有比法律重要？」儘管肚子一把火，依照公益勸募條例，不得公開為他人募款，但私下揪團不在此限，因此吳淡如緊接著自掏腰包購買了救命神器高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）的耗材給各醫院，也與代言的品牌共同捐出4500件防護衣給新北市消防局、三重聯醫、三重檢疫中心、淡水馬偕及雙和醫院。

除此之外，她也發揮電商銷售女王功力，10分鐘內和中歐國際工商學院群組台灣同學募集了400個醫師專用的防霧面罩，1000包中醫防禦養生茶。她笑說，雖然自己當文人已經當得很習慣，但當商人更是精明，絕對不會滿腔熱血亂買一通，「我都是打電話先問醫院要什麼而不會自己亂送。」絕對會依照人生實用商學院法則，讓捐贈的錢達到效用最大化。