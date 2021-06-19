因疫情改為線上畢業典禮，台師大校長吳正己身著博士袍在大禮堂講台致詞。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

台師大110級畢聯會會長、數學系林書賦代表畢業生致詞。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

台灣科技大學校長顏家鈺為畢業生撥穗。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

文化大學新聞系延續舉辦系畢典傳統，今日首度舉辦線上畢業典禮。(莊伯仲提供／李侑珊台北傳真)

台灣師範大學、台灣科技大學與文化大學新聞系今(19)日首度舉辦網路直播畢業典禮，並為畢業生線上撥穗。其中，台師大畢業生代表林書賦在致詞時坦言，同學們都準備好大聲唱出夢想和希望時，偏偏遇到新冠疫情，「原本暑假規畫好的事情也泡湯了」，不過仍盼畢業生能夠正面以對，「願大家在未來某個時刻，看到下一個更好的自己，找回這段期間遺失的笑臉。」

擔任畢聯會會長的台師大數學系畢業生林書賦在致詞時表示：「這個月裡，每天祈禱當日確診數可以低於300，可惜事實往往未能如願，也因此教檢延期，原本暑假規畫好的事情也泡湯了。」

「心情好比考完微積分，成績不理想的無力感，想哭、想抱怨、想放棄」，林書賦提到，即使疫情讓同學們感到挫折，「換個方式想，人生和微積分不就是如此，度過一個障礙，還有千萬個等著我，只是人生這次沒有退選單可以填」，鼓勵畢業生，把最近的時間留給自己，調整已亂掉的步伐，「也願大家在未來某個時刻，看到下一個更好的自己，找回這段期間遺失的笑臉。」

台師大今年畢典首度改為線上舉行，4295位學士、碩士及博士畢業生透過網路參與。校長吳正己透過線上致詞指出，本是相聚慶祝的日子，因為疫情緣故，雖然改變了祝福方式，但對畢業生的殷切期許絲毫不減，「未來人生難免有意想不到的阻礙，但卻不能停止對生命的熱愛」，祝福全體畢業生，帶著所學的知識與技能，航向下一個人生旅程，夢想起飛。

台科大今年則有超過3000名畢業生。校長顏家鈺表示，這是他在台科大第一次的畢業典禮，也是首度無法舉辦實體的畢業典禮，「受疫情影響，這是我們無法預料的」。

顏家鈺提到，現在身處的是更為複雜、不可預知的時代，同學們比起過去的我們，更需要對未知有所敬畏，也更要能隨時調整自己、做足準備、適應變動的世界。

文化大學新聞系也首度舉辦線上畢業典禮。文大新聞系教授莊伯仲表示，系方為本系畢業生舉辦畢業典禮，始終是文大新聞系的傳統，能夠讓每位師長為同學們撥穗，但今年受疫情影響，只能改以網路直播的方式進行，即便同學們多少有些遺憾，「不過大家都活在當下，共體時艱，這種方式也不失意義」，師長們仍勉勵畢業生，以歡欣喜悅的方式面對人生。